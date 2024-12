La FIFA ha pubblicato l'elenco dettagliato delle preferenze dei vari protagonisti del mondo del calcio chiamati a eleggere il FIFA The Best 2024, premio andato a Vinicius junior nella categoria calciatori e a Carlo Ancelotti nella categoria allenatori. Vinicius che però non figura nelle scelte di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter chiamato a votare in quanto capitano della Turchia: il nerazzurro ha infatti inserito nella sua scheda i nomi di Toni Kroos, Lamine Yamal e Florian Wirtz.