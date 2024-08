La probabile partenza di Milan Skriniar dovrebbe essere coperta dal Paris Saint-Germain con un altro innesto in difesa. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'obiettivo dei francesi è il ventiduenne talento del Benfica, Tomas Araujo.

Da parte sua Skriniar è invece in trattativa per passare all'Al Nassr, dove ritroverebbe l'ex compagno di squadra Marcelo Brozovic.