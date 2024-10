Le quotazioni di Marcus Thuram nel cuore dei tifosi dell'Inter sono in ascesa. Secondo il Corriere della Sera, la maglia del francese è oggetto del desiderio quasi quanto quella di Lautaro Martinez. Da scudiero dell'argentino a realizzatore principe con sette gol in campionato e uno in Champions League appena realizzato.

I milanisti lo rimpiangono, gli juventini lo temono. E il derby d'Italia è ovviamente un test importante, oltre che un derby in famiglia col fratello Khephren. Dal punto di vista familiare, sta vivendo con serenità la sua vita milanese. E' stato a lungo in albergo, ora vive a CityLife vicino a molti compagni, che però frequenta solo nelle occasioni ufficiali. Con gli amici italiani e francesi segue gli eventi di moda, ma non molto la movida. Spesso si vede e si sente col fratello, che affronterà proprio domenica.