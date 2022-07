Oggi in campo a sorpresa nel tridente del PSG che Christophe Galtier ha schierato in amichevole contro l'Urawa Red Diamonds, Mauro Icardi resta sempre un giocatore che Luis Campos ha inserito nella lunga lista degli esuberi. Non solo: stando al Corriere della Sera, il consigliere sportivo del presidente Nasser Al-Khelaïfi ha già provato a proporlo alla Roma, parlandone di persona con José Mourinho. L'ostacolo che ha raffreddato ogni discorso è l'alto ingaggio che percepisce l'ex Inter: 12 milioni di euro all'anno, una cifra che per il momento lo blinda a Parigi.