Anche il Corriere della Sera offre oggi un pezzo di analisi sulla vittoria dell'Inter in campionato contro la Samp e la continua risalita in classifica che dà seguito alla qualificazione agli ottavi di Champions League. "L’Inter ha appena cominciato a correre e ha l’euforia un po’ incosciente di chi è partito per una lunga e rischiosa avventura, chiamata rimonta - scrive il quotidiano generalista -. E pazienza se la forma e l’entusiasmo ritrovati dopo un inizio disastroso, fra poco saranno messi bruscamente in pausa per cinquantadue giorni: è adesso il momento giusto per accelerare, perché all’orizzonte ci sono due trasferte chiave contro Juventus e Atalanta, senza dimenticare che domenica prossima i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadium bianconero sapendo già il risultato di Atalanta-Napoli del giorno prima".