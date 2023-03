L'inchiesta 'Prisma' che vede coinvolta in prima battuta la Juventus si arricchisce di un nuovo particolare. Circa una trentina di piccoli azionisti della società bianconera chiederanno, tramite il Codacons , di costituirs i parte civile all’udienza preliminare dell’inchiesta sui conti della società, fissata per la giornata di domani a Torino. Lo riferisce Calcio e Finanza .

"I richiedenti saranno patrocinati dagli avvocati Tiziana Sorriento e Bruno Barbieri - si legge -. Per altri piccoli azionisti il Codacons ha intenzione, secondo quanto si apprende, di avviare un’azione civile. Domani, intanto, potrebbe prendere la strada di Roma l’udienza preliminare, in programma a Torino il 27 marzo, dell’inchiesta sui conti della Juventus. Le difese degli indagati intendono proporre una questione di competenza territoriale (con trasferimento del processo a Milano) e il giudice, a meno che non la ritenga palesemente infondata, può interpellare d’ufficio la Corte di Cassazione, che a sua volta deciderà in camera di consiglio".