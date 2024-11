Crescono i ricavi Champions dell'Inter per quanto concerne l'edizione l'edizione 2024-25. La cifra totale stimata da Calcio e Finanza ammonta a 57,28 milioni di euro, derivata dalla somma di cinque voci: 'bonus partecipazione' (18,62 milioni di euro), 'posizione in classifica' (275mila euro di quota minima), 'quota europea' (24,02 milioni di euro), 'quota non europea' (7,36 milioni di euro) e 'bonus risultati' (7 milioni di euro grazie alle tre vittorie e un pari ottenuti nelle prime quattro giornate).