Nonostante la vittoria del Como contro la Roma, l'Inter è la grande favorita del Monday Night di San Siro. Il segno «1» è in lavagna a 1,22 su Better e 1,24 su Sisal, mentre «X» e «2» pagano rispettivamente 6,25 e 11,75 volte la posta puntata. Gli analisti si apsettano una gara ricca di gol: l'Over 2,5 è proposto a 1,52, mentre l'Under si gioca addirittura a 2,40. la giocata del No Gol è quotato 1,75, mentre il Gol si gioca a 1,95.