L'Inter ha bisogno di tre punti contro il Genoa per proseguire la ricorsa allo scudetto e dimenticare le due sconfitte nelle ultime tre gara di campionato. I nerazzurri sono i grandi favoriti per la vittoria: il segno 1 è offerto a 1,27 su Sisal e William Hill, con il pareggio a 5,80 e il successo del Grifone che paga 12 volte la posta. L'Over è invece in lavagna a 1,60, mentre l'Under è a quota 2,20.

Tra i marcatori spicca Lautaro Martinez, che non ha mai segnato contro il Genoa in sette precedenti: il suo primo gol contro i rossoblu vale 2, mentre Mehdi Taremi è proposto a 2,30. Dall'altra parte in quota anche l'ex Andrea Pinamonti, a quota 4,75, e Junior Messias, a 7,50.