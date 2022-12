Queli saranno le mosse di mercato dell'Inter nel mese di gennaio? I bookmakers provano a studiare le strategie nerazzurre partendo dalla grana Milan Skriniar, in scadenza di contratto il prossimo giugno: l'addio dello slovacco già durante la sessione invernale del mercato è offerto a 2,50 volte la posta dai betting analyst di Snai. In entrata resta in corsa l'arrivo di Marcus Thuram: il suo sbarco a Milano è dato a 2,25.