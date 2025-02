Riconquistata la vetta della Serie A grazie al successo ottenuto in casa con il Genoa, l'Inter mette per un attimo in pausa la lotta scudetto e si appresta ad affrontare la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel caso in cui la squadra di Inzaghi dovesse battere i laziali domani a San Siro incapperebbe in un altro derby stagioonale contro il Milan in semifinale. Secondo i bookies, come fa sapere Agipronews, la compagine più quotata al passaggio del turno è quella nerazzurra. Giocata a 1,55 su William Hill e a 1,57 su Betflag; il pareggio nei tempi regolamentari è pagato 4,20, mentre il successo dei capitolini è in lavagna a 5,80.

Sette degli ultimi nove scontri diretti tra Inter e Lazio sono terminati con almeno tre reti, motivo per il quale anche in questo caso i bookies non hanno dubbi sul risultato di domani, che secondo le previsioni vedrà varie reti all'attivo. L'Over è proposto a 1,66, mentre l'Under è fissato addirittura a 2,10. L'1-1, ultimo risultato ottenuto dalle due squadre a San Siro è dato a 7,50, stessa quota prevista per l'1-0 e il 2-1. Mentre il 2-0 è fissato a 8; lo 0-0 a 13, mentre 0-1 e 1-2 valgono entrambi 15.

L'Inter è inoltre anche la favorita numero uno per la vittoria del trofeo: il suo trionfo vale 2,87 nelle quote antepost, mentre la Juve campione in carica, che sfiderà nei quarti l'Empoli, è data a 3,75. In terza posizione il Milan, già in semifinale e proposto a 4,33. L'altra semifinalista, il Bologna di Italiano, è in lavagna a 7. Lazio ed Empoli, invece, sono viste nell'ordine a 12 e 50.

