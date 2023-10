Dopo le prime dieci giornate di Serie A i bookmakers hanno le idee molto chiare su coloro che si contenderanno il titolo di miglior bomber del campionato. Come si evince dal confronto quote capocannoniere Serie A di Superscommesse, i bookies candidano al titolo Lautaro Martinez, in pole position viste anche le 11 reti realizzate in 10 turni. Oltre al nome dell’attaccante dell’Inter, compaiono quelli di Victor Osimhen e Romelu Lukaku, ma anche di Dusan Vlahovic e Olivier Giroud. A seguire vi sono Domenico Berardi, Nico Gonzalez, Ciro Immobile e Rafael Leao. Marcus Thuram, Federico Chiesa e Paulo Dybala, invece, fuori dalla top 5.

Martinez 1.45

Osimhen 7.50

Lukaku 10.00

Vlahovic 15.00

Giroud 16.00

Berardi 20.00

N.Gonzalez 33.00

Immobile 35.00

Leao 50.00

Chiesa 100.00

Thuram 100.00

Retegui 100.00

Lookman 100.00

Pinamonti 100.00

Dybala 100.00

Scamacca 100.00