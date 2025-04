Dopo il netto 4-0 con cui il Barcellona ha travolto il Borussia Dortmund, Owen Hargreaves - ex centrocampista di Bayern Monaco e Manchester United - ha commentato la prestazione dei blaugrana, rilanciando con forza la candidatura della squadra di Hansi Flick per la vittoria finale della Champions League.

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, Hargreaves non ha dubbi: "Non credo che abbiano un punto debole. Sono solo una squadra brillante. Certo, è stata una serata complicata per il Borussia Dortmund, e si è vista la fatica accumulata in stagione. Hanno provato a restare in partita, hanno anche avuto qualche occasione, ma non è bastato. Il Barcellona è semplicemente fantastico, uno spettacolo da vedere. Se continueranno su questi livelli, saranno troppo forti per chiunque. Davvero, non vedo alcuna debolezza nella loro squadra", ha concluso.