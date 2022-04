Il mancato supporto di Samir Handanovic nei confronti di Ionut Radu alla fine di Bologna-Inter è un gesto che ha generato tante polemiche. "Non la trovo una mancanza di rispetto, ma un modo per proteggerlo" sostiene invece Stefano Sorrentino durante l'intervento su Radio24 a 'Tutti Convocati': "Il ragazzo era in lacrime, sapeva di aver sbagliato. Dall'altra parte tu capitano lo abbracci e lo consoli rischi di passare come la parte sbagliata. Per come conosco Handanovic, dentro lo spogliatoio, senza le telecamere, lo avrà abbracciato e consolato e so che lo aiuta molto giornalmente. Radu ha debuttato in A contro di me in Genoa-Chievo, gli auguro che domenica possa giocare, perchè giocando riesci a schiacciare le pressioni e ad allentarle, è un confrontarsi con sè stesso e dimostrare alla gente il proprio valore e che si può sbagliare".