Il giovane portiere del Fortuna Sittard Lillo Guarneri, belga ma di chiare origini italiane, parla ai microfoni di Walfoot.be di Sebastiano Esposito, prossimo ad iniziare l'avventura all'Anderlecht. Giocatore che conosce bene per aver condiviso l'esperienza con la Nazionale Under 16: "Sebastiano è davvero un giocatore a suo agio sotto porta. La sua posizione migliore, credo, sia quella di punta centrale. È sempre ben posizionato ed è a suo agio quando si tratta di finire le azioni. È bravo tecnicamente, ma ha anche un tipo di gioco molto intelligente. Credo che l'Anderlecht sia la scelta giusta per lui per crescere: il campionato belga è un campionato in cui le cose possono andare molto velocemente per te, nel bene e nel male, ma viste le sue qualità, credo che potrà fare bene. E poi è molto sicuro di sé e francamente credo che abbia ragione, viste le sue qualità. Credere in se stessi è fondamentale".