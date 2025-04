A margine dell'evento Il Foglio a San Siro è intervenuto anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che tra i vari argomenti ha anche affrontato il tema della giustizia sportiva e in particolare se in Italia esiste un problema in merito: "Nessun problema, le tempistiche vengono rispettate, anzi a volte la giustizia sportiva arriva molto prima rispetto a quella amministrativa o penale".

FcIN - Quanto è avvincente questo rush finale del campionato?

"Moltissimo, è un campionato straordinario, soprattutto con il nuovo format delle competizioni internazionali c'è moltissimo interesse da parte delle squadre e delle società nel poterlo vincere. Fino alla fine lascerà tutti col fiato sospeso, è molto bello, equilibrato, c'è tanta qualità e se anche a livello internazionale le squadre si stanno facendo valere significa che il nostro calcio cresce".