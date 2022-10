In gol oggi nel rocambolesco 3-3 del Camp Nou, l’esterno tedesco Robin Gosens ha analizzato così la sfida ai microfoni di Inter TV: “Abbiamo visto una partita di livello Champions assoluto tra due squadre che volevano entrambe vincere la partita - ha esordito -. Stasera abbiamo dimostrato di avere lo spirito giusto per fare male anche qui al Camp Nou, siamo contenti perché portiamo a casa un risultato importante a casa. Non è da tutti portare a casa un punto da questo stadio, giochi in uno degli stadi più importanti al mondo. Siamo rimasti in partita tutto il tempo, abbiamo giocato da vera Inter, solo così puoi portare a casa dei risultati importanti”.