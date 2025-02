"Fortunatamente qualche dubbio ce l'ho", ha detto Simone Inzaghi in conferenza stampa, con un pizzico di ironia, nel momento in cui è stato chiamato a fare il punto sugli infortunati in vista della sfida di domani in casa della Juventus. Match per il quale l'allenatore nerazzurro ritroverà Federico Dimarco, Denzel Dumfries e dopo l'allenamento di oggi si valuterà se anche Marcus Thuram potrà o meno essere disponibile per il derby d'Italia. Il Tikus "sente ancora un po' di dolore. In questi giorni non si è allenato con noi, ha lavorato a parte. Vedremo le sensazioni che avrà. Sappiamo l'importanza che ha, ma ora è più no che sì". Una frase che fa allarmare i tifosi del Biscione che a Torino sperano di avere tutta l'artiglieria pesante al gran completo. Ma Inzaghi spiega: "Lunedì ha dato la disponibilità dopo il colpo ricevuto a Firenze e poi è dovuto uscire dal campo. In questi giorni si è curato, vedremo se potrà darci una mano. Gli altri attaccanti stanno bene" ha concluso prima di passare alla 'rassegna' degli altri acciaccati.

"Arnautovic si è allenato con la squadra - dunque ci sarà -. Correa ha recuperato, Taremi ha lavorato bene anche lui" ha spiegato sul resto degli attaccanti, tutti con qualche problemino, eccezion fatta per capitan Lautaro, al quale però Inzaghi dovrà affiancare un compagno. Scelta che il piacentino, come ha più volte ripetuto, prenderà dopo l'allenamento della rifinitura. Qualora il 9 dell'Inter non dovesse farcela, l'attaccante francese verrebbe quasi certamente sostituito da Mehdi Taremi, sul quale l'allenatore campione d'Italia si sofferma a dire: "Ha fatto un'ottima prima parte, un problemino nella preparazione lo ha rallentato. Era abituato ad essere titolare, qui c'è concorrenza. Era in netta ripresa ed ero molto soddisfatto. Poi a Lecce sul rigore ha sentito un problemino all'adduttore e in questi 15-20 giorni non si è allenato bene, ma in questi ultimi giorni si è allenato molto bene. È un lavoratore, un giocatore positivo, che mi piace. Si è inserito molto bene. In nazionale e al Porto era sempre titolare, ma per l'atteggiamento e come si allena sono molto contento".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!