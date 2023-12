Dopo il successo in extremis di ieri della Juventus sul Monza, Emanuele Giaccherini non ha dubbi sulle possibilità di scudetto dei bianconeri: "Io ce li metto tra i favoriti. Con le dovute proporzioni questa squadra mi ricorda la mia prima Juventus, quella di Conte. Non giocare le coppe può aiutare, ma l'Inter ha qualcosa in più. Credo che possa essere un testa a testa, poi vediamo cosa succede al Milan" ha detto a La Stampa.