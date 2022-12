Emanuele Giaccherini, sulle frequenze di '1 Football Club', commenta la lotta scudetto: "Il club azzurro sta facendo qualcosa di straordinario, Spalletti sta svolgendo un operato incredibile. I nuovi acquisti stanno sostituendo in modo egregio i calciatori andati via in estate. Le due sconfitte nelle amichevoli lasciano il tempo che trovano. Il Napoli se la giocherà per lo Scudetto fino alla fine, questo è il suo anno".