Il tecnico Giuseppe Galderisi ha commentato gli sviluppi in ottica scudetto: "Milan e Napoli senza dubbio candidate, ma attenzione con i giudizi affrettati. Hanno entrambe gli argomenti giusti per arrivare fino in fondo ma Inter, Juventus e Roma, ad esempio, hanno un campionato intero per provare a rientrare nei discorsi - ha detto ai taccuini di MilanNews -. Attenzione a quelle formazioni, come l’Udinese, che possono togliere punti a chiunque. Il campionato di Serie A si giocherà perlopiù contro questi avversari”.