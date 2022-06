C'è grande curiosità da parte di Sebastien Frey di vedere all'opera André Onana in Serie A, soprattutto per gustarsi il duello a distanza con Mike Maignan, miglior portiere del campionato italiano al primo colpo nella scorsa stagione culminata con lo scudetto del Milan. "Sono due portieri che mi piacciono - dice il francese a Sportpaper.it -. Onana ha già dimostrato all'Ajax e nelle Coppe che è un portiere maturo, mentre Maignan ha impressionato con tanti interventi decisivi per lo scudetto del Milan. Dei due ammiro il carisma e la personalità, auguro a Onana di imporsi subito come ha fatto Maignan in una piazza come Milano. Per me, il camerunese è l'alternativa giusta come vice Handanovic".