Presenti al Vinitaly per sposare il progetto del produttore vitivinicolo Fabio Cordella, Wine of the champions, l'ex interista Sebastian Frey è stato chiamato a fare un accostamento vino-calcio, con particolare attenzione sull'imminente festa scudetto.

Sul parallelismo vino-calcio:

"Sono francese, quindi puoi immaginare che sono un po’ nato nel vino. Ho sempre sempre avuto questa passione, diciamo. Perché questo abbinamento calcio-vino? Perché il calcio è uno sport collettivo in cui c’è condivisione e scambio. Un po’ come accade attorno ad una bella bottiglia di vino. Questo fatto di riunirsi attorno ad una bottiglia di vino ci ricorda i nostri momenti trascorsi in condivisione dentro lo spogliatoio".

Tra vini italiani o francesi chi vince?

"Bella domanda. Sono sincero, la Francia è parte della storia del vino. Ma se devo scegliere tra una grande bottiglia francese e una italiana devo pensarci".

L’Inter vincerà lo scudetto. Con quale vino festeggia?

"L’Inter da un po’ di anni a questa parte è tornata a vincere e ad essere protagonista assoluta in Italia e in Europa. Quindi dobbiamo trovare un vino prestigioso, pronto da bere. Lautaro deve aprire una Don Fabio, Negramaro, grande annata".