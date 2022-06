"Questo sarà un evento d'élite non solo per l'ippica, ma per tutta Milano. Crediamo in questa contaminazione, nei mondi sportivi che si intrecciano. Siamo sicuri che sarà un evento di grande successo". Così Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, durante la conferenza stampa di presentazione della 'Frecciarossa Milano Jumping Cup 2022' che si terrà dal 24 al 26 giugno.