Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio. Lungo dialogo, all'interno del quale s'è parlato anche di un suo possibile addio al neroverde, nella direzione di una big, ricordando le voci che per più di metà anno l'hanno accostato anche all'Inter: "Già l’anno scorso avrei potuto concretizzare il passaggio in una grande squadra, ma magari non ero pronto al 100%. Voglio arrivarci al massimo delle possibilità, e probabilmente quest’anno serve proprio a questo".