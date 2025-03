Partita folle al Maksimir di Zagabria, dove la Dinamo di Fabio Cannavaro e l'Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso chiudono sul 2-2 un match a dir poco pirotecnico. Il derby tra tecnici italiani si apre col vantaggio dei padroni di casa al quinto minuti grazie al gol di Martin Baturina, pareggiato al 31esimo dai dalmati con un'autorete di Bartol Franjić. Pierre-Gabriel riporta avanti la Dinamo al 48esimo, prima che i Modri rimangano in dieci per l'espulsione di Stefan Ristovski e che la partita venga sospesa per intemperanze dei tifosi che portano l'arbitro a decretare ben 12 minuti di recupero.

Nel primo di questi, arriva il 2-2 definitivo con la rete di Filip Krovinović. Al 101', altra espulsione per un giocatore della Dinamo, vale a dire Niko Galesic.Partita che Petar Sucic, inizialmente in panchina, ha vissuto praticamente per intero, visto che il futuro interista è stato chiamato a entrare in campo dopo 28 minuti di gioco al posto di Arijan Ademi.