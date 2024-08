Intervistato da Sportitalia, l'ex calciatore, oggi alla guida del Benevento Under 17, Antonio Floro Flores dice la sua sulla lunga stagione che sta per cominciare. Dall'Inter campione in carica al ritorno di Alexis Sanchez a Udine.

Un altro allenatore che incide è Inzaghi: l'Inter rimane la favorita per lo Scudetto?

"Sì, quando vinci poi parti sempre favorito. Inzaghi è un grandissimo allenatore, ha dimostrato di saper fare un grandissimo calcio e di avere una squadra che lo segue per filo e per segno. E quando un allenatore raggiunge questi obiettivi, significa che sa fare bene il proprio lavoro. Se rimani tanti anni in una squadra così e ti fai voler bene, vuol dire che sei un grande tecnico ed una grande persona. Sento parlare i giocatori, tutti parlano bene di lui. Questo deve essere un motivo in più di orgoglio perché l’uomo dietro al tecnico è troppo importante".

Sanchez può tornare all’Udinese...

"Sanchez può giocare ancora come ha fatto l’anno scorso, è un giocatore straordinario. Sarebbe un bel lieto fine, perché la sua carriera in Europa è iniziata da lì e se ha fatto tanti anni di carriera vincente è stato anche grazie all’Udinese. Sarebbe un bel riconoscimento, magari poi smettendo con il calcio nel posto che ti ha dato il trampolino per il calcio che conta. Sarebbe veramente una bella cosa. Secondo me alla fine potrebbe andare in porto se magari si accontentasse anche economicamente".

Quanto può incidere Conte sulle sorti del Napoli?

"Tantissimo perché arriva in una situazione dove purtroppo l'anno scorso è stato vissuto un anno fallimentare. Lui in queste cose è maestro, sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore, sa rianimarli, sa farsi seguire. Se anche far giocare a calcio, perché Conte fa un grandissimo calcio. Soprattutto ha quella mentalità che tanto gli invidio, che è la voglia di vincere. Quello può essere il fattore determinante per il Napoli. Lui non è quel classico allenatore che viene qua, bacia la maglia e poi magari va via. È una persona molto intelligente, ti fa capire che viene qua per fare il suo lavoro e che vuole vincere".