La crisi di risultati che sta attanagliando l'Inter da dopo il derby perso con il Milan è fisiologica. E' il punto di vista espresso da Stefano Fiore alla Gazzetta dello Sport : "C’è stata una frenata inaspettata per quello che era stato il percorso fino a febbraio, ma credo possa far parte della normalità - le sue parole -. Tutte le squadre hanno avuto un periodo di flessione, Inzaghi è stato bravissimo a dare subito la sua impronta alla squadra e ad avere un impatto molto positivo nella nuova realtà. Ma poi ha dovuto fare i conti con delle aspettative diverse".

Fiore pensa che nel calo dei nerazzurri ci sia anche qualche responsabilità anche dell'allenatore: "Simone sta pagando ora il periodo di adattamento che poteva esserci all’inizio. Alla Lazio era in una comfort zone. All’Inter la pressione è diversa: sei campione d’Italia e devi lottare per il titolo. Forse anche lui ha commesso qualche errore di gestione, ma queste difficoltà lo renderanno più forte nel futuro. E sono sicuro che Simone troverà la chiave per ripartire e per dare la caccia al titolo".