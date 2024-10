L'ex giocatore dell'Atalanta Adriano Ferreira Pinto, ancora impegnato agonisticamente con il Ponte San Pietro, formazione di Eccellenza lombarda, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport raccontando la sua esperienza nello spogliatoio orobico con Simone Inzaghi: "Mi prendeva in giro perché giocavo sempre, e io gli rispondevo che la colpa era del mister. In quegli anni ho visto lui, Vieri, Bombardini… tutti simpaticissimi, c’era chi ha fatto meno carriera di loro e se la tirava. Recentemente ho visto Inzaghi, ci siamo salutati, non avrei mai pensato potesse diventare allenatore, non dava proprio questa impressione… Gli ho ricordato le battute che mi faceva quando ero titolare e che ora tocca a lui fare le scelte; siamo scoppiati a ridere".

Ferreira Pinto riconosce un merito al tecnico nerazzurro: "È stato bravo a trasmettere quello che ha imparato da giocatore condividendo lo spogliatoio con grandi campioni, ha dimostrato a tutti che non solo è capace di fare l’allenatore, ma che è anche fortissimo. Gli auguro il meglio!".