"Il Parma ha avuto occasioni anche nel primo tempo. L'anno scorso l'Inter ha fatto il vuoto, qui non ti puoi permettere alti e bassi perché ogni punto perso costa caro". Così Ciro Ferrara commenta a Dazn quanto accaduto sabato al Tardini.

Quanto alla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, secondo Ferrara, "in queste competizioni, nella fase eliminatoria, se trovi una squadra con 6-7 assenze importanti è chiaro che hai un leggero vantaggio, che devi sfruttare. Bisogna cercare di arrivare nelle migliori condizioni in quel momento e in quella partita".