Incredibile partita al Via del Mare dove il Lecce in pieno recupero subisce due reti nel giro di 120 secondi dal Parma dopo essere andata in vantaggio per 2-0.

Di Dorgu e Kristovic le reti per i padroni di casa, di Almqvist e Hainaut quelle siglate dagli ospiti tra il 93esimo e il 95esimo minuto. Ad inizio ripresa anche due espulsioni, una per parte (Guilbert e Cancellieri). Entrambe le squadre salgono a 5 punti.