Sebastiano Esposito, secondo le ultime indiscrezioni, ha detto sì all'Empoli, notizia che arriva in una giornata importante per il club toscano con la presentazione del nuovo allenatore Roberto D'Aversa e del nuovo direttore sportivo Roberto Gemmi. E proprio Gemmi viene interpellato in conferenza stampa sul nome del ragazzo di scuola Inter, domanda di fronte alla quale si limita a dirsi possibilista: "Esposito è una trattativa che non si è arenata ma è una delle nostre idee, stiamo valutando e non abbiamo fretta".