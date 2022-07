Un ritorno atteso, fortemente voluto e infine raggiunto: Romelu Lukaku è pronto ad iniziare la sua seconda avventura all'Inter lasciandosi così alle spalle l'esperienza al Chelsea colma di rimpianti e con pochissime gioie. Il Lukaku bis ha scatenato i tifosi interisti, pronti a vederlo esultare di nuovo sotto la curva, ma anche i bookmaker che puntano forte sulla voglia di riscatto dell'attaccante. Secondo i betting analyst di Goldbet, infatti, Lukaku è pronto a replicare quanto fatto vedere nelle sue stagioni in nerazzurro con 23 reti all'attivo, toccate al primo anno, a quota 1,8 mentre per i 24 gol siglati nell'ultima in maglia Inter si sale 2,25 volte la posta. Il record di 25, quota mai raggiunta in Italia, si trova a quota 3.