Ancora un ko per l'Inter di Simone Inzaghi che non riesce a fermare la furia del Bayern Monaco e soccombe ai tedeschi per 2-0 tra le mura amiche del Meazza. Di seguito l'analisi di Edin Dzeko a Inter TV: "Era una partita difficile ma ci aspettavamo proprio questo. Il Bayern è una delle più forti della competizione e oggi ha fatto vedere anche a noi la sua forza. Abbiamo avuto le nostre occasioni, la possibilità di fare gol e cambiare la partita ma purtroppo non ci siamo riusciti e l’abbiamo persa".