Denzel Dumfries, autore del gol vittoria in pieno recupero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del successo nerazzurro sul campo del Lecce: "Abbiamo meritato di vincere, è un gol importantissimo. Complimenti al Lecce per come ha difeso proteggendo il risultato. Penso che l'anno scorso abbiamo lasciato troppi punti nelle gare con le piccole, sono complicate: occorre lottare, mettendo tutto sul piano del temperamento e della concentrazione. Il ritorno di Lukaku? È molto importante, siamo contenti che abbia fatto gol e che si sia sbloccato. Questa tipologia di attaccante è molto rilevante per l'economia del nostro gioco", ha concluso.