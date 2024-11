L'ex centrocampista di Milan e Messina Massimo Donati, oggi allenatore dell'Athens Kallithea in Grecia, ha parlato ai microfoni di LazioNews24.com esprimendosi anche sulla lotta per lo Scudetto: "Per me l’Inter rimane la favorita, però spero ci sia una bella lotta perché rende il campionato più entusiasmante e bello da vedere. Spero che rimanga così fino alla fine, con più squadre possibili che possano giocare per il titolo. Al momento, però, vedo ancora l’Inter favorita rispetto alle altre".