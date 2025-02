Domenica 2 febbraio, oltre a quello sul campo, si giocherà anche un altro derby, quello della solidarietà: alle 14, davanti al cancello 8 dello stadio, si svolgerà il Derby della Solidarietà con gli ultras di Inter e Milan che faranno a gara a chi porterà ai City Angels più beni di prima necessità per i senzatetto. I supporter nerazzurri e rossoneri si troveranno per consegnare il materiale raccolto nelle ultime settimane, essenzialmente prodotti per la igiene personale e altri accessori molto utili per chi si trova a vivere un momento di indigenza ed è obbligato a vivere per strada.

Come riporta il quotidiano Il Giorno, il materiale verrà portato su furgoni che stazioneranno davanti ai ritrovi delle due curve, nello specifico il Baretto per la Nord e Piazzale Axum per la Sud. All'iniziativa parteciperanno tre testimonial dei City Angels: Germano Lanzoni, il celebre 'Milanese Imbruttito' speaker di San Siro versione Milan, il cabarettista e cantante in dialetto Walter di Gemma e il comico Stefano Chiodaroli, super tifoso nerazzurro. Ci sarà anche Mario Furlan, fondatore e responsabile dei City Angels.