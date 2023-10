Lunedì 23 ottobre è in programma una nuova assemblea dei club di Serie A per discutere dell’esito delle trattative private con i broadcaster – DAZN e Sky – per i diritti di trasmissione del massimo campionato italiano dalla stagione 2024/25 a quella 2028/29. Non solo: la Lega ha convocato infatti una seconda assemblea per venerdì 27 ottobre per discutere dei diritti tv internazionali. Tra gli altri temi all'ordine del giorno, anche il nuovo calendario internazionale che partirà nel 2024 e il bilancio consuntivo al 30 giugno 2023.