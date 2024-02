Dopo le recriminazioni dell’Atalanta, DAZN dà voce a Federico Dimarco che risponde ad una domanda su una possibile quota 100 dell’Inter: “Pensiamo di partita in partita, di calcoli ne dobbiamo fare pochi. Pensiamo solo a giocare”.

Hai mai giocato in un’Inter così dominante?

“In realtà no, però questa Inter è veramente bella da veder giocare. Stiamo bene insieme, ci divertiamo in allenamento, scherziamo nello spogliatoio. C’è un bel clima”.

Darmian sul secondo gol hai detto che ha stampellato.

“Quando ha avuto l’occasione quando ero a Verona ha segnato, ora mi ha fatto incazzare per non aver segnato stasera”.

Sulla previsione di Inzaghi sul rigore.

“Mi ha detto di mettermi laterale ed è arrivata lì, è stato un veggente”.

Ma non aveva fiducia in Lautaro o eri troppo convinto?

“Io ho sempre fiducia nei miei compagni, ma ho voluto ascoltare il mister perché succede sempre qualcosa quando parla”.

Si vede davvero che siete un bel gruppo.

“Sì, la consapevolezza di essere un grande gruppo è arrivata dopo la finale Champions. Sono andati via tanti giocatori importanti ma ne sono arrivati altri molto forti”.

Il rapporto con Inzaghi è molto bello, a volte dai tu delle indicazioni. Ma ti vedi allenatore un giorno?

“Penso a fare il giocatore in questo momento”.

Lautaro Martinez è il tuo capitano perfetto?

“Parliamo di un giocatore fortissimo, che ha vinto un Mondiale. Per noi è il capitano, ci fa stare bene, dà i giusti consigli. Il gol? Nemmeno mi sono accorto fosse entrata, poi ha colpito di sinistro… Però è un attaccante incredibile, fa gol in ogni maniera. Anche vicino al centrocampo è bravo, crea gli spazi giusti. Sta facendo una stagione incredibile”.