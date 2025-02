Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha così commentato la sconfitta nerazzurra a Firenze contro la Fiorentina. Di seguito un estratto delle sue parole: "Ci può stare in campionato un passo falso, ci sono partite dove non gira niente. Si è vista una Inter troppo brutta per essere vera. Quella di ieri sera è una sconfitta brutta ma salutare. L'Inter ora la sente la pressione del Napoli, squadra solida che fa risultati importanti".

Di Napoli porta avanti poi una convinzione ben precisa: "Sarà un duello bello che durerà fino alla fine. Per me non ci saranno strascichi. Inzaghi è sotto pressione da quando è arrivato all'Inter, su quella panchina, come dice Conte, devi vincere o hai fallito".