Angelo Di Livio, inquadrando la lotta Scudetto, ha voluto porre l'accento sulla Juventus, inserendola a pieno titolo nella corsa: "L'entusiasmo che ti portano le vittorie, è quello il valore aggiunto che può ridare a questa squadra Thiago Motta, adesso loro si stanno divertendo, il primo gol è spettacolare e ti diverti e prendi coraggio. Per il mercato che ha fatto ora la Juventus non si può nascondere per lo Scudetto", ha detto a Rai Sport.