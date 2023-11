L'ex centrocampista della Juventus Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web della prossima sfida di campionato tra i bianconeri e l'Inter: "Loro dicono di no, ma l'Inter è la super favorita di questo campionato. Possono perderlo solo loro per tanti motivi: stanno giocando un calcio meraviglioso, hanno grande qualità nei cambi, però la Juventus sta ritrovando la mentalità di una volta. Bella, brutta...

Non piace, ma porta a casa il risultato. Non voglio paragonare Gatti, Bremer, Danilo e Rugani alla BBC, ma l'impronta è quella. Giocheranno a Torino, non è scontato che vinca l'Inter, mi auguro che sia una bellissima partita e vinca la Juventus (ride, ndr)".