Ospite in collegamento di DAZN, durante la puntata di 'Supertele', Angelo Di Livio ha parlato così della caduta in picchiata a livello di prestazioni e risultati della Juve nell'ultimo periodo. E' stato un peccato perché poteva dare più fastidio all'Inter, che rimane la più forte - le parole dell'ex giocatore bianconero -. Ha perso punti quando non avrebbe dovuta perderla, ma se sono contenti di andare in Champions e va bene così".