Antonio Di Gennaro ha espresso alcune convinzioni sul campionato di Serie A sulle frequenze dei colleghi di Radio Firenze Viola: "Sul campionato devo dire che la Lazio mi ha impressionato, specie contro l'Atalanta. L'Inter mi sembra la squadra più forte, il Napoli ha solo il campionato. Io non so se il Milan rientrerà, lo vedo sotto come il Bologna. La Juventus, secondo me, può dire la sua se opera nel mercato".