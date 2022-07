L'ex calciatore Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per parlare dell'affare Bremer, con la Juventus che si è aggiudicata il brasiliano dopo il duello sul mercato con l'Inter.





"Viste le cifre dei difensori, i 35 che aveva offerto l'Inter erano in linea con il suo valore - le sue parole -. Per me servirà un altro centrale, per compensare gli addii di De Ligt e Chiellini. Per me comunque può valere quei soldi e può migliorare molto. Per come ha giocato nel Torino, a livello individuale è stato fantastico. E' un grande acquisto. Dybala era il primo affare di Marotta, ma l'acquisto di Lukaku lo ha reso non più necessario. Servivano delle cessioni per averlo. Si è inserita la Roma e ha fatto bene Mourinho a intervenire, che lo ha scelto per migliorare la squadra. Senza De Ligt e Skriniar, il Milan ha la difesa più forte? Deve finire il mercato. L'Inter se non arrivasse a Bremer ha ancora Milenkovic, che è diverso ma comunque di affidamento. Poi ci sono Pau Torres, Gabriel, mancini che possono interessare a Juve e Inter. Il Milan se arriva Tanganga credo sia completo".