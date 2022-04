“Juve-Inter? Al rientro dopo le nazionali c'è sempre un interrogativo per tutti. Allegri ha ritrovato continuità con la Juve facendo una grande scalata per arrivare a oggi , a questo match decisivo che in caso di risultato positivo consentirebbe di puntare più in alto possibile". Così ai microfoni di TMW Domenico Di Carlo, che analizza anche lo stato di forma della squadra di Inzaghi. "Viene da un momento poco brillante - spiega l'ex tecnico, fra le altre, di Parma, Chievo e Sampdoria -. Ha sempre costruito molte occasioni da gol, nell'ultimo mese e mezzo si sono dimezzate e di conseguenza anche le vittorie. Può succedere. Ma ora la squadra, l'allenatore e tutto il mondo Inter devono spingere al cento per cento. C'è bisogno di tutti". Poi il pronostico scudetto: "La sosta può aver dato un aiuto a tutti. L'Inter può beneficiarne più di tutti. Ma la Juve è tosta da affrontare e non ha niente da perdere".