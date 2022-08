Presente negli studi di ‘Sky Calcio Show’, l’ex attaccante Paolo Di Canio chiarisce ancora una volta la sua posizione su Romelu Lukaku: “Io sono fermamente convinto che Lukaku è devastante in alcuni aspetti e in alcune partite, ma deve migliorare in tanti altri. Il problema è che quando arrivi nel calcio d’élite certi errori pesano tantissimo ed è per questo che il giocatore viene a mancare in certe partite. Per questo io dico che Lukaku da noi fa la differenza, nel calcio d’élite no. Ha 30 anni e ha ancora tempo per fare la differenza anche in Champions, per ora è devastante solo in certe partite. 25-30 gol in Italia li farà sempre. Sicuramente quest’anno c’è un parco attaccanti importanti, hai anche la possibilità di far riposare qualche partita Lukaku e Lautaro