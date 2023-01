Luigi Di Biagio, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato della capolista Napoli ai microfoni de Il Mattino. La squadra di Spalletti si trova a +12 sul Milan, secondo in classifica, dopo il girone d'andata. "Non si può più nascondere, Inter e Milan non possono impensierirlo, non possono reggere il suo ritmo. Ha cambiato mentalità e ora non inciampa con le piccole", le parole di Di Biagio.