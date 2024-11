Ospite nello studio di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato le voci circolate nelle ultime ore, secondo cui potrebbe diventare un serio candidato alla presidenza della FIGC: "Io non mi sono alzato la mattina decidendo di candidarmi - le parole col sorriso sulle labbra dell'ex numero 10 della Juve-. Serve che qualcuno porti la candidatura, finora nessuna componente della FIGC mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo. Cosa dovrei dire? Non posso presentarmi da solo. Io a Sky sto benissimo, poi sono una persona sempre molto aperta e disponibile. Da uomo di calcio, seguo e mi informo su tutto. Una situazione del genere eventualmente deve essere presa in considerazione con uno spirito di squadra diverso. Sono stato accostato a una frangia contro a un'altra, io non sono quel tipo di persona. Per quanto mi riguarda, non voglio lavorare contro qualcuno, tanto meno in FIGC. Io ho dato l'anima per la Nazionale, non voglio mettermi a fare casino. Non dico che sia un no, non è vero. Dovrei sedermi a un tavolo con qualcuno che mi vuole. Non è una cosa così semplice, a oggi non c'è nulla di concreto, mi era già capitata per la presidenza della Juve questa cosa".