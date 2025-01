Giacomo De Pieri si gode l’esordio in Champions League con la maglia dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro, appena 18enne, commenta così ai microfoni di Inter TV l’ingresso in campo stasera nel corso della sfida contro il Monaco: “Le emozioni sono infinite, era quello che sognavo fin da bambino. Vedere le cose dal campo fa tutto un altro effetto. Con il lavoro e il sacrificio del settore giovanile per me è sempre stato un obiettivo questo traguardo, forse quando ho iniziato avrei detto di no. Cosa mi ha detto il mister? Solo di stare tranquillo e di fare quello che sapevo fare”.

Adesso quali sono i tuoi obiettivi?

“I miei obiettivi sono sicuramente dare una mano all’Inter per quanto posso farlo e poi magari essere un giocatore effettivo dell’Inter”.